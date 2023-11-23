تنسيقية الأحزاب: كلمة الرئيس السيسي قوية وكاشفة لرؤية مصر بشأن القضية الفلسطينية

قال إسلام عمر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر كانت وما زالت تساند القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ولحماية الأمن الرقمي المصري.

وأشاد عمر، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر تحيا مصر وفلسطين، والتى أكد خلالها الموقف المصري الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين، مثمنا موقف الرئيس السيسي في مساندة القضية الفلسطينيه، وتأكيده على أن تهجير الفلسطينيين من غزة خط أحمر للأمن القومي المصري ولن تقبل به مصر.

وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن كلمة الرئيس السيسي كانت قوية وكاشفة لرؤية مصر بشأن القضية الفلسطينية، وردت على الأكاذيب حول غلق معبر رفح، مشيرا إلى أن الرئيس أكد أن مصر لم تغلق المعبر أبدا ولن تغلقه.

وأضاف عمر، أن مصر هى الدولة التي قدمت اكبر المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والتى بلغت حوالى 80% من إجمالى المساعدات التى وصلت من دول العالم، وأخرها ما دشنه الرئيس السيسي اليوم بمؤتمر تحيا مصر وفلسطين.

وأوضح عضو تنسيقية الشباب، أن الرئيس السيسي دائما يؤكد إرساء السلام فى المنطقة والذي يتمثل فى إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة والمتمثلة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى أن مصر ستظل هى الأساس فى دعم نضال الشعب الفلسطيني.