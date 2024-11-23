ترامب يرشح سكوت بيسنت وزيرا للخزانة

قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب، أمس الجمعة، إنه سيرشح المدير المالي السابق للملياردير جورج سوروس، سكوت بيسنت، وهو من دعاة خفض العجز في الموازنة، لتولي وزارة الخزانة.

يذكر أن بيسنت (62 عاما) هو مؤسس صندوق التحوط "كي سكوير كابيتال مانجمنت"، وذلك بعدما عمل بشكل متقطع في شركة "سوروس فاند مانجمنت" منذ عام 1991. وإذا أكد مجلس الشيوخ تعيينه، سيكون أول وزير خزانة مثلي الجنس بشكل علني في البلاد.

وقال لوكالة بلومبرج للأنباء في أغسطس، إنه قرر الانضمام إلى حملة ترامب جزئيا لمكافحة الدين القومي الأمريكي المتصاعد. وسيشمل هذا خفض برامج حكومية وأوجه الإنفاق الأخرى.

وقال آنذاك إن "هذه الدورة الانتخابية هي الفرصة الأخيرة للولايات المتحدة للخروج من جبل الديون هذا دون أن تصبح نوعا من الديمقراطية الاشتراكية على النمودج الأوروبي".