غرفة التكنولوجيا تطلق 3 مبادرات لرقمنة المصانع وتوظيف الكوادر التكنولوجية ومنصة الكتالوج الإلكتروني لبناء الاقتصاد الرقمي

أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – CIT، راعي الصناعة الرقمية، أن الغرفة ستطلق ثلاث مبادرات جديدة خلال فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر والمعرض السنوي وطن رقمي.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي التحضيري لمؤتمر وطن رقمي 8، والذي سيقام بالتزامن مع الملتقى والمعرض الدولي الثالث للصناعة، الذي ينظمه اتحاد الصناعات، تحت شعار نحو نهضة صناعية رقمية، في الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الحالي، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال إن المبادرة الأولى تتمثل في رقمنة 1000 مصنع بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية، منوهًا بأن المبادرة تستهدف تسريع عمليات التحول الرقمي لكافة المؤسسات الصناعية من خلال إتاحة حلول تكنولوجية متكاملة لمساعدتها على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة.

وأوضح إبراهيم أن المبادرة تسعى إلى مواجهة التحديات التي تواجه المؤسسات الصناعية عبر تقديم حلول تكنولوجية متكاملة تضم جميع متطلبات منظومة التحول الرقمي، بداية من أجهزة الهاردوير مرورًا بحلول السوفتوير، بالإضافة إلى إتاحة خدمات الإنترنت وحلول شبكات الاتصالات. يساعد ذلك المؤسسات الصناعية على تعظيم الاستفادة من الثورة الرقمية، وخفض التكاليف من خلال تمكينها من تبسيط ومراقبة عمليات الإنتاج وتحليلها، وزيادة قدراتها التنافسية والتصديرية بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% سنويًا، علاوة على تحسين ضبط وحوكمة منظومتها المالية والنقدية بدقة وشفافية، وإدراجها ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية دون أي عوائق.

وأكد أن المبادرة ستشكل قفزة نوعية جديدة في تنمية الطلب المحلي على التكنولوجيا، إذ تتيح للشركات من أعضاء غرفة التكنولوجيا تقديم حلولها الابتكارية للمؤسسات الصناعية بهدف زيادة قدراتها على تطوير منتجات وخدمات جديدة بسرعة وفعالية أكبر وبتكلفة مناسبة، باستخدام الأدوات التقنية والتصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD). كما تسهم في تقليل الوقت والنفقات المرتبطة بعمليات الإنتاج، والكشف المبكر عن المشكلات وحلها.

وأشار إبراهيم إلى أن المبادرة الثانية للغرفة تتمثل في ملتقى التوظيف للكوادر التكنولوجية - CIT Talent Connect، بالشراكة مع اتحاد الصناعات ومنصة وظف. تستهدف المبادرة تسليط الضوء على امتلاك مصر قاعدة متنوعة من الموارد البشرية التي تمتلك المهارات الرقمية اللازمة لدعم عملية التحول الرقمي في كافة المؤسسات الصناعية.

من ناحيته، أكد الدكتور مصطفى صالح، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن وطن رقمي يمثل فرصة كبيرة للجمع بين شركات التكنولوجيا المحلية ومؤسسات الأعمال الصناعية من 19 غرفة صناعية يضمها اتحاد الصناعات المصرية. تُعتبر شركات تكنولوجيا المعلومات الصغيرة والمتوسطة أحد أبرز العوامل المحورية في تحقيق التنمية الاقتصادية الحديثة، خاصة في دول مثل مصر التي تسعى لتعزيز نموها الاقتصادي والنهوض بمستوى معيشة مواطنيها.

وأضاف أن شركات التكنولوجيا بالغرفة CIT تلعب دورًا حيويًا في تحسين كفاءة الاقتصاد وزيادة فرص العمل، مما يساهم في بناء مستقبل اقتصادي رقمي مستدام ومزدهر.

من جهته، قال الدكتور حسن رضوان، عضو مجلس إدارة غرفة CIT، إن المبادرة الثالثة تتمثل في إطلاق منصة الكتالوج الإلكتروني، التي تتيح للمرة الأولى عرض كافة الحلول التكنولوجية التي تقدمها شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية، من أعضاء الغرفة. تساعد هذه المنصة في التعريف والترويج محليًا وعالميًا للحلول التي تم تطويرها بعقول مصرية، والقادرة على المنافسة وتلبية كافة احتياجات مؤسسات الأعمال في جميع القطاعات الاقتصادية.

من ناحية أخرى، أكد أحمد السبكي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن التحول الرقمي يُعد أحد أهم المجالات التي استطاعت شركات التكنولوجيا المصرية الصغيرة والمتوسطة من خلالها القيام بدور استراتيجي لتطوير مجموعة متكاملة من الحلول التكنولوجية القادرة على تعزيز النمو الاقتصادي في مصر، لاسيما في مجالات التعليم والصحة والصناعة.

وأشار إلى أن وطن رقمي 8 سيسلط الضوء على قدرة شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية على زيادة المزايا التنافسية لمختلف مؤسسات الأعمال من خلال تحسين كفاءة الأعمال، وتسريع الابتكار، وإتاحة فرص عمل للكوادر البشرية المتخصصة، بالإضافة إلى توفير فرص استثمار جديدة باستخدام الحلول الرقمية التي تسهم في خفض التكاليف وتنمية القدرات التصديرية وفتح أسواق جديدة، بما يتماشى مع المعايير والمواصفات الدولية.

من ناحيته، أكد المهندس محمد أبو لبن، رئيس قطاع مبيعات الشركات في المصرية للاتصالات WE، أن مشاركة الشركة في فعاليات الدورة الثامنة لمعرض ومؤتمر وطن رقمي تأتي في إطار حرصها على مواكبة تطلعات عملائها وتلبية احتياجاتهم المتطورة من خلال توفير خدمات تضمن لهم رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية.

وأضاف أن المصرية للاتصالات WE تقدم خلال هذه الفعالية خيارات واسعة من الخدمات المتطورة التي تناسب احتياجات المؤسسات والهيئات والشركات في مصر، ومن أبرزها حلول وخدمات إنترنت الأشياء IoT، والحلول السحابية لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات ERP، ومنصة رقمية لخدمات التكنولوجيا المالية Digital Fintech Platform، وخدمات البث الرقمي التفاعلي Interactive Digital IPTV.