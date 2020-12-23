مساعد وزير الإسكان: نعوض شاغلي عقارات المناطق المطورة ماديًا أوعينيًا طبقا لرغباتهم

قال الدكتور عبدالخالق عبدالرحمن، مساعد وزير الإسكان، إن مشروع تطوير المناطق ذات القيمة التاريخية داخل القاهرة يشمل ميادين التحرير وطلعت حرب ومصطفى كامل والعتبة والأوبرا، فضلًا عن الشوارع الرابطة بين هذه الميادين.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «zoom» لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء أمس الثلاثاء، أنه يتم تعويض شغالي العقارات في المناطق التي يتم تطويرها ماديًا أو عينيًا، طبقًا لرغباتهم التي يدلون بها في استمارات.

وأوضح أن أعمال التطوير في المرحلة الأولى من تطوير القاهرة الخيديوية تنتهي بنهاية العام الجاري، مضيفًا أن هناك مخططًا عامًا لباقي المراحل التي تشمل مناطق أخرى التي ستخضع لأعمال التطوير.

