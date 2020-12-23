محافظ كفر الشيخ: تلقينا 110 آلاف طلب للتصالح في مخالفات البناء

قال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، إن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة في مخالفات البناء بلغ حتى اليوم الأربعاء، 110 آلاف و7 طلبات تصالح، بقيمة 498 مليونا و762 ألف جنيه.

وأضاف المحافظ، في تصريح اليوم، أن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مشيدا بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح والاستجابة للدولة.

وأشار إلى أن مد فترة التصالح لنهاية العام الحالي، أعطى فرصة للمواطنين للتصالح، خاصة في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية إلى 50 جنيها، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لآخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية، مما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية التسعة بمدن المحافظة.

وأضاف أنه تم إطلاق البوابة الالكترونية "محليات"، واستقبال مقدمي طلبات التصالح في 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطنين تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحافظا على صحتهم، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـ25% من خلال بطاقة الفيزا.