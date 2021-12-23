 تأجيل محاكمة عاطل متهم بقتل خالته ونجلتها لسرقتهما لجلسة 19 يناير - بوابة الشروق
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تأجيل محاكمة عاطل متهم بقتل خالته ونجلتها لسرقتهما لجلسة 19 يناير

مصطفى المنشاوي
نشر في: الخميس 23 ديسمبر 2021 - 4:30 م | آخر تحديث: الخميس 23 ديسمبر 2021 - 4:30 م

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، تأجيل محاكمة متهم بقتل خالته وابنتها لسرقتهما في مدينة 15 مايو إلى جلسة 19 يناير المقبل للمرافعة.

كشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم بقتل خالته وابنتها بقصد سرقتهما، بأن توجه لمحال سكنهما مستغلا درجة القرابة بينهما، وحاول سرقة المجني عليها بالإكراه إلا أنها قاومته فقام بالتعدى عليها باستخدام سلاح أبيض "سكين" وسدد لها طعنات أودت بحياتها، فيما حاولت المجنى عليها الثانية إغاثة نجلتها إلا أن المتهم سدد طعناته النافذة لها ما أدى لإصابتها بالإصابات التى أودت بحياتها.

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