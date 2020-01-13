هاجم عشرات المُستوطنين الإسرائيليين، تحت جنح الظلام، منازل المدنيين الفلسطينيين في بلدة برقة بمحافظة نابلس الواقعة في شمال الضفة الغربية والتي تشهد تصعيدًا غير عادي من قبل المستوطنين منذ نحو أسبوع.

وقالت مصادر محلية إن عشرات المستوطنين تسللوا من مُستوطنة "حومش" المُخلاة إلى البلدة، وهاجموا المنازل بالحجارة وكسروا نوافذ المنازل وألحقوا أضرارا بالغة بها.

واستغاثت المساجد بالمواطنين الفلسطينيين لصد عدوان المُستوطنين والدفاع عن منازلهم ومتتلكاتهم.

وتشهد قرى وبلدات مُحافظة نابلس هجمات مُتصاعدة من قبل المستوطنين منذ مقتل مستوطن عند بوابة مُستوطنة "حومش" سالفة الذكر يوم الخميس الماضي. ويزداد عنف المُستوطنين، على نحو خاص، في مُحافظتي نابلس شمالًا والخليل جنوبًا.