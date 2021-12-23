عرضت فضائية «الغد» مقطع فيديو يرصد إلقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز على مراسلين صحفيين خلال تغطيتهم لمواجهات خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل قرية برقة شمال نابلس.



وأصيب 6 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع بينهم صحفيون، اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل قرية برقة شمال نابلس.



وأفادت مصادر محلية وطبية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الخميس، بأن مواجهات اندلعت على مدخل القرية المغلق بالسواتر الترابية، بين الشبان وقوات الاحتلال، ما أدى لإصابة 6 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و35 بحالات اختناق بينهم صحفيون، إضافة إلى إصابة مواطن بحروق.



وذكرت الوكالة أن الطواقم الطبية أخلت أحد منازل المواطنين في برقة، نتيجة كثافة الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه الاحتلال.





