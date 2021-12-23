رئيس البرلمان العربي يؤكد دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، اليوم الخميس، مواقف البرلمان العربي تجاه القضية الفلسطينية وفي مقدمتها الدعم التام لحقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

جاء ذلك خلال ترؤس العسومي أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي انطلقت اليوم في العاصمة عمان، حسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وجدد العسومي رفضه وإدانته الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال وجرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وخروقاتها الممنهجة واستخفافها الشديد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وكذلك سياسات الاستيطان والتدمير والتهجير القسري التي تقوم بها في مدينة القدس المحتلة.

وثمن "الجهود الحثيثة والدور الرائد الذي يقوم به العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في دعم القضية الفلسطينية، والدفاع عن المقدسات الدينية وحمايتها في ظل الوصاية الهاشمية المباركة على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة".

وأكد العسومي دعم البرلمان العربي الكامل لآلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق التي تمثل قيمة مضافة لتعزيز العمل العربي المشترك.

وتناقش جلسة البرلمان العربي، مجمل الأوضاع في المنطقة العربية، والتقارير الصادرة بحق الدول العربية، فضلا عن تطورات الأحداث واستعراض تقارير اللجان.