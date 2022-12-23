التحرير الفلسطينية تحذر من مخاطر حكومة نتنياهو على الوضع الإقليمي والدولي

حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رمزي رباح، من مخاطر الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو على الوضع الإقليمي والدولي.

وقال رباح -في تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الجمعة) من رام الله- إن"الشعب الفلسطيني الآن أمام مخاطر كبيرة وليس فقط على الوضع الفلسطيني فحسب بل أيضا على الوضع الإقليمي والدولي"، وذلك عقب إعلان نتنياهو بتشكيل حكومته التي وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد بأنها ستكون "الأكثر تطرفا" في تاريخ إسرائيل.

وطالب القيادي الفلسطيني بتحرك دولي للضغط على الحكومة الإسرائيلية واجبارها على الانخراط في مسار سياسي يفضي لإنهاء الاحتلال ومنعها من تنفيذ مخططاتها في التهجير والقتل والاعتقال والاستيطان، منتقدا في الوقت نفسه برنامج حكومة نتنياهو الذي ينتهك كافة قرارات الشرعية الدولية ويرفض الانخراط في أي عملية سياسية جادة في المرحلة القادمة.