قناة إسرائيلية: اتفاق تشكيل الحكومة الائتلاقية يتضمن إقرار قانون إعدام منفذي العمليات

كشفت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء اليوم /الخميس/، عن أن الاتفاق الائتلافي بين حزبي العظمة اليهودية والليكود يتضمن إقرار قانون يفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين منفذي العمليات.

وأضافت القناة أن الاتفاق الائتلافي ينص على أنه "بسبب اشتداد العمليات بقصد الإضرار بدولة إسرائيل، ومن أجل دحر التهديدات، فإن فصائل الائتلاف ستشرع، قبل إقرار موازنة 2023، قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات ".

وقانون عقوبة الإعدام لمنفذي العلميات موجود حاليا في القانون العسكري، وتنفيذه يتطلب أغلبية بالإجماع، وطالب زعيم "العظمة اليهودية" إيتمار بن جفير بتعديل هذا القانون للسماح بتنفيذ عقوبة الإعدام على منفذي العمليات بأغلبية بسيطة.

وعارضت المؤسسة الأمنية القانون منذ سنوات خوفا من تصاعد الهجمات ومحاولة خطف جنود ردا على ذلك.