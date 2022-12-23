إصابة ضابطين إسرائيليين في عملية دهس داخل الخط الأخضر واستشهاد المُنفذ

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن ضابطي شرطة إسرائيليين أصيبا بالرصاص الحي، وتعرضا للدهس، في مدينة "كفر قاسم" العربية داخل الخط الأخضر والتي تبعد 20 كيلومترا فقط شرق تل أبيب.

واستشهد منفذ العملية نعيم محمود ذيب بدير (23 عامًا). وجرى نقل الضابطين لمستشفى حيث تم وصف إصابتيهما بالبسيطة.

وأظهر تصوير "فيديو" من كاميرا مراقبة، ضباطا يتعرضون للدهس، وإطلاق النار.

وحسب التقارير الإسرائيلية فقد كان هناك منفذ آخر غير أنه انسحب من موقع العملية.

وقالت عائلة الشهيد الفلسطيني نعيم بدير -في بيان- إن "الشرطة الإسرائيلية قتلت ابننا نعيم بدم بارد.. وبعد ذلك اقتحمت البيت ودمرته كليًا أمام الأطفال الذي صرخوا وبكوا وارتعدوا من تصرفاتهم".