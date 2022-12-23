أمريكا وإسرائيل تبحثان العلاقة العسكرية المتنامية بين إيران وروسيا من بين قضايا آخرى

بحثت الولايات المتحدة وإسرائيل مجموعة من القضايا المختلفة، والتي تتضمن العلاقة العسكرية المتنامية بين إيران وروسيا.

جاء ذلك -حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم /الخميس/- خلال اجتماع افتراضي للمجموعة الاستشارية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل يترأسه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ونظيره الإسرائيلي إيال هولاتا وبمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من وكالات السياسة الخارجية والدفاع والاستخبارات.

واستعرض المسؤولون التطورات الإقليمية المهمة منذ اجتماع المجموعة الاستشارية الاستراتيجية الأخير، بما في ذلك الوضع الحالي فيما يتعلق بإيران.

كما ناقشا العلاقة العسكرية المتنامية بين إيران وروسيا، ونقل الأسلحة التي يستخدمها الكرملين ضد أوكرانيا لاستهداف بنيتها التحتية المدنية، وتقديم روسيا التكنولوجيا العسكرية لإيران في المقابل.

وأعرب المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون، بحسب البيان، عن التزامهم بمواجهة تهديدات إيران للمنطقة، والتأكد من أن إيران لن تستطيع أبدًا امتلاك سلاح نووي.

كما ناقشوا مجموعة واسعة من العقوبات الاقتصادية المفروضة في الأشهر الأخيرة ضد إيران واستعرضوا سبل التعاون والتدريبات الجارية بين الجيش الأمريكي والقوات الإسرائيلية.