محافظ البحيرة تعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، للمراحل التعليمية المختلفة بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

وتبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 22 يناير 2026، وذلك وفقًا للجدول الزمني التالي:

من السبت 10 يناير حتى الأربعاء 14 يناير 2026:

امتحانات الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي.

امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي العام.

امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي المهني.

من السبت 10 يناير حتى الخميس 15 يناير 2026:

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للمكفوفين.

من السبت 10 يناير حتى الخميس 22 يناير 2026:

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفني.

امتحانات الصف الأول إلى الرابع الثانوي الفني (نظام الخمس سنوات).

من السبت 17 يناير حتى الخميس 22 يناير 2026:

امتحانات الشهادة الإعدادية العامة.

امتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين.

امتحانات الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع.

امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية.

ووجهت محافظ البحيرة باتخاذ الاستعدادات اللازمة، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مع الالتزام بكل الإجراءات التي تضمن سلامتهم، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح.