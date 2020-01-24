الخارجية الفلسطينية تطالب بموقف دولي حازم لوقف اعتداءات المستوطنين على دور العبادة

ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن استهداف المستوطنين لدور العبادة المسيحية والإسلامية، يعكس طبيعة السياسة والتوجهات لدى دولة الاحتلال وأجهزتها المختلفة ونواياها الحقيقية من زرع وتعميق المتطرفين اليهود والمستوطنين المتعصبين في الضفة الغربية المحتلة.

وأدانت الخارجية - في بيان نقلته وكالة أنباء فلسطين /وفا/ - بأشد العبارات حرب الاحتلال ومستوطنيه المفتوحة على دور العبادة والمصلين، معتبرة الاعتداءات تصعيدا خطيرا ومحاولة لجر الساحة والمنطقة إلى حرب دينية، بهدف الترويج للرواية الاحتلالية التلمودية وإخفاء الطابع الاحتلالي الاستعماري لمشاريعهم في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة رفع صوتها في وجه هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ولمبادئ حقوق الإنسان وللحريات المدنية، وفي مقدمتها حرية العبادة، داعية إياها لتوفير الحماية للأماكن المقدسة وإجبار إسرائيل كقوة احتلال على الالتزام بمسؤولياتها اتجاه المواطنين الرازحين تحت الاحتلال.

وأكدت أنها "إذ تتابع هذه الانتهاكات باهتمام كبير مع المجتمع الدولي والدول، وتنسق جهودها مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، فإنها تدعو العالمين العربي والإسلامي لسرعة التحرك لحماية الأقصى وتعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين في وجه هذه الاعتداءات المتواصلة".