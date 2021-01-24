 الخارجية الأمريكية: سنساعد السعودية في الدفاع عن أراضيها ضد أي هجمات - بوابة الشروق
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الخارجية الأمريكية: سنساعد السعودية في الدفاع عن أراضيها ضد أي هجمات

حرب اليمن - ارشيفية
حرب اليمن - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الأحد 24 يناير 2021 - 9:14 م | آخر تحديث: الأحد 24 يناير 2021 - 9:14 م
أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة الهجوم الأخير على الرياض بالمملكة العربية السعودية، مرجحة أنها كانت محاولة لاستهداف المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، مساء الأحد، إن «مثل هذه الهجمات تتعارض مع القانون الدولي وتقوض كل الجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار، بينما تعمل أمريكا على تهدئة التوترات في المنطقة من خلال الدبلوماسية المبدئية».

وأشارت إلى أن «أمريكا ستساعد شريكتها المملكة العربية السعودية في الدفاع ضد الهجمات على أراضيها ومحاسبة الذين يحاولون تقويض الاستقرار، إضافة إلى إنهاء الحرب في اليمن».

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