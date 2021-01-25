نقابة الموسيقيين: الشئون القانونية تدرس منع حمو بيكا من الغناء على يوتيوب

قال طارق مرتضى، المتحدث الرسمى باسم نقابة الموسيقيين، إن تنازل الفنان هاني شاكر عن قضية النقابة ضد حمو بيكا، لا يعني أن حمو بيكا له حق الغناء.



وأضاف، في مداخلة لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأحد، أن «حمو بيكا دخل لجنة ورسب بها»، منوهًا بأن ظهور حمو بيكا في كليب أحمد الفيشاوى، سيتحدد بعد طرحه.



وأوضح أن غناء بيكا في الكليب سيختلف عن ظهوره دون أن يغني، مضيفًا أن الأمر سيتحول إلى نقابة المهن التمثيلية.



وتابع: «كل من يعتلي استيدج أو يغني في فرح لا بد أن يحصل على إجازة أو تصريح من نقابة المهن التمثيلية»، ذاكرًا أن النقابة تدرس حاليًا، من خلال الشئون القانونية، منع حمو بيكا من الغناء على موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب».



وأفاد بأن الفيشاوى سيظهر ويغني في الكليب، بناءً على بروتوكول تعاون بين اتحاد النقابات الفنية ونقابة الموسيقيين، لأن الفيشاوى عضو في نقابة المهن التمثيلية.