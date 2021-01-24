وزيرة الصحة: بدء توزيع اللقاحات سيتم من غدا الاثنين بمستشفيات العزل

قالت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن بدء توزيع اللقاحات سيتم من غدا الاثنين، على جميع الأطقم الطبية، في مستشفيات العزل والحميات والصدر وكذا مستشفيات الشرطة والقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال تفقد الوزيرة لمستشفى طوارئ أبو خليفة؛ لحضور حصول عدد من أطباء العزل بالمستشفى للحصول على أول جرعة لقاح لفيروس كورونا.

وقالت في المؤتمر الصحفي المنعقد في المستشفى، إنه يتم أخذ اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يوما، مؤكدة أنه ستبدأ من غدا مستشفيات العزل في الحصول على اللقاح.

وأوضحت الوزيرة، أنه فيما يخص المواطنين أنشأت الوزارة 27 مركزا للتسجيل للحصول لقاحات فيروس كورونا حسب الأولويات مجانا، مردفة: "ربطنا التسجيل بتكافل وكرامة حتى يتسنى الحصول عليه للجميع".

وأضافت أن القادر على الشراء سيتمكن من شراء اللقاح بسعر مقبول، حسب توصيات الرئيس السيسي، موضحة أنه عقب وصول الشحنات سيتم البدء في التوزيع.