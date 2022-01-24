أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنّ سفارة فلسطين لدى تركيا تتابع أوضاع المواطنين الفلسطينيين المحتجزين في مراكز مختلفة بسبب قضايا تتعلق بالهجرة غير القانونية من تركيا إلى الدول الأوروبية.

وقال بيان صادر عن الوزارة، اليوم الاثنين، إنّ سفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، يتابع الموضوع بشكل يومي للاطمئنان على أوضاع المحتجزين الصحية والمعيشية من جهة ولإنجاز الإفراج عنهم جميعاً في القريب العاجل من جهة أخرى.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة لدى السفارة، يُقارب عدد المحتجزين 150 مواطنًا فلسطينيًّا موزعين على أكثر من مركز في عموم الجمهورية التركية.

من جهته، قال المستشار السياسي لوزير الخارجية، السفير أحمد الديك إنّ الوزارة تتابع باهتمامٍ كبير تلك القضية المأساوية الشائكة التي يدفع المواطن الفلسطيني فيها أثماناً باهظة ومعاناة كبيرة جراء وجوده تحت الاحتلال وبسبب النكبات المتتالية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأضاف أنّ وزارة الخارجية الفلسطينية تتابع باهتمام، عديد المناشدات والنداءات والتسجيلات التي يطلقها عدد من الفلسطينيين المحتجزين أو ذويهم على شبكات التواصل الاجتماعي.

وناشد السفير الديك، الفلسطينيين ضرورة عدم المغامرة بحياتهم بأساليب الهجرة غير القانونية، والحذر من العصابات التي تُلقي بهم في المحيطات والبحار وتعرض حياتهم لمخاطر حقيقية، هذا بالإضافة لعمليات الابتزاز البشعة التي يتعرضون لها.

وأوضح الديك أن سفارات دولة فلسطين تتابع هذه القضية باستمرار وتوليها الاهتمام اللائق، وتقدم للفلسطينيين جميع المساعدات والمعونات المطلوبة وفقاً لإمكانياتها.