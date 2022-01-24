طرح مناقصة عامة و3 مزايدات علنية للمستثمرين بالأقصر

أعلنت إدارة العقود والمشتريات بمحافظة الأقصر، عن طرح مناقصة عامة، و 3 مزايدات علنية للمستثمرين والشباب بالمحافظة، وحددت الشروط اللازمة والمبالغ التأمينية لكل مناقصة ومزايدة ومواعيد التقدم لها.

وأفصحت الإدارة عن طرح مناقصة عامة لتوريد أثاث وأجهزة كهربائية (شراء مركزي) اتفاقية إطارية مغلقة للعامين الماليين 2021/2022 ـ 2022/2023، وذلك بتأمين مؤقت 1500 جنيه وتكون جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير المقبل.

وبالنسبة للمزايدات العلنية العامة أوضحت أنها تشمل مزايدة رقم (1) وهي عبارة عن ترخيص بالانتفاع بالمجزر الآلي بالقرنة لمدة 9 سنوات، على أن تكون جلسة المزاد يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير 2022، ويكون مع ذلك تأمين مؤقت 300 ألف جنيه.

مزايدة علنية عامة رقم (2) وهي عبارة عن ترخيص استغلال مقهى البيت النوبي بالطود لمدة 15 سنة، وتكون جلسة المزاد يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2020، بتأمين مؤقت 40 ألف جنيه.

وقالت إدارة العقود إن كراسات الشروط والمواصفات للمناقصة والمزايدات السابقة تباع، وكذا انعقاد جلسة فتح المظاريف بمقر إدارة العقود والمشتريات بالجزيرة العوامية، بينما تنعقد جلسات المزايدات بديوان عام المحافظة الساعة الثانية عشر ظهرًا في الموعد والتاريخ المحدد.

وأضافت أن المزايدات العلنية تشمل أيضًا مزايدة رقم (3) وهي تأجير قطعة أرض لعمل معرض بجوار مسجد الشهيد عبد الرحمن بمدينة أرمنت لمدة 3 سنوات، وتكون جلسة المزاد يوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير المقبل، وذلك بتأمين مؤقت قدره 80 ألف جنيه، وتباع كراسات الشروط والمواصفات وتنعقد جلسة المزايدة بالوحدة المحلية لمركز أرمنت، في تمام الثانية عشر ظهرًا.

وأوضحت الإدارة أنه يبلغ ثمن كراسة الشروط للمناقصة والمزايدات رقم ( 2 , 3 ) لكل كراسة مبلغ 299 جنيه، بينما بلغ الثمن 499 جنيه للمزايدة رقم ( 1)، على أن تقدم العطاءات للمناقصة في مظروفين مغلقين أحدهما فني والآخر مالي في موعد غايته الساعة الثانية عشر ظهرًا في الموعد والتاريخ والمكان المحدد، لافتةً إلى أنه لن يلتفت إلى أي عطاء يرد بعد هذا الموعد، موضحًا أن نظام التقييم يقع بين أمرين (مقبول أو مرفوض) وتقدم المستندات المبينة بكراسات الشروط لكل مزايدة ومناقصة على حدا.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للمناقصة يستكمل التأمين الموقت إلى 5% كتأمين نهائي وذلك عند الترسية، وفي المزايدات يزاد التأمين المؤقت إلى 10% من قيمة العقد عن الثلاث سنوات الأولى فور الرسو، ويجدد قبل بداية الثلاث سنوات التالية، وذلك بمراعاة الزيادة السنوية في قيمة التعاقد المنصوص عليها بالعقد، يجب على الشركات المتقدمة في المناقصة تسجيل بياناتها على موقع بوابة التعاقدات العامة (www.etenders.gov.eg).

ونبهت إلى أنه يمكن الاطلاع والحصول على نسخة من كراسة الشروط والمواصفات من هذا الموقع، والقانون 182 لسنة 2018 ميلادية ولائحته التنفيذية مكملًا للإعلان.