مكتبة الإسكندرية تنظم حفلا فنيا تراثيا لفرقة الغوري ببيت السناري

نظمت مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، حفلا فنيا تراثيا، لفرقة الغوري للموسيقى العربية والتراث، مساء اليوم /الأحد/ بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية.

وقدمت خلاله الفرقة مجموعة متنوعة من الأغاني لكبار الملحنين والمطربين، لعشاق التراث والأعمال الغنائية المتميزة، منها: "موسيقى عزيزة" محمد عبد الوهاب، "حيرت قلبي معاك" أم كلثوم، "ساكن في حي السيدة" محمد عبد المطلب، "على بياعين العنب" الثلاثي المرح، "جابلك ايه ياصبية" عايدة الشاعر.

ويأتي الحفل في إطار حرص مكتبة الإسكندرية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، على نشر الوعي والثقافة والاهتمام بالتراث والحفاظ عليه، وكذلك الاعتناء بمفردات الموسيقى العربية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ثرائها اللحني والإيقاعي وعمقها وتجذرها التاريخي، وتنمية الذائقة الفنية والحسية وتعزيز المشاعر الإنسانية.

جدير بالذكر أن فرقة الغوري للموسيقى العربية والتراث تأسست سنة 1971، بهدف الاهتمام بالموسيقى العربية وتراثها الغني والمنوع، وكذلك الاهتمام بها ثقافيًا وتربويًا واجتماعيًا، والتأكيد على اعتبارها جزءا من الثقافة، هذا بالإضافة إلى التعريف بدور الموسيقى العربية وانجازاتها.



