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وزير بريطاني: حكومتنا ملتزمة ببناء فرقاطات «تايب 31» لتعزيز الدفاع

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 24 يناير 2023 - 11:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 يناير 2023 - 11:42 م

قال وزير المشتريات الدفاعية البريطاني أليكس تشاك، اليوم الثلاثاء، إن حكومة بلاده ملتزمة ببرنامج بناء فرقاطات "تايب 31" وأن الحكومة تؤيد برنامج بناء السفن، وذلك بعد تكهنات بوقف البرنامج بموجب مراجعة الإنفاق الدفاعي.

وحضر الوزير الحفل بمناسبة بدء العمل في بناء خمس سفن للبحرية الملكية بمدينة روسيث بساحل اسكتلندا.

وفي نقلت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية، عن الوزير قوله "نحن ملتزمون تمامًا ببناء تايب 31 والسبب في ذلك هو أنها سفينة لديها قدرات وحديثة، لذلك فهي قابلة للتكيف مما يعني أنك لم تعد تجد نفسك في موقف حيث لديك بعض المعدات باهظة الثمن بشكل لا يصدق للقيام بالعمل. يمكن تهيئته للمهمة التي تحتاج إلى القيام بها"، وإن السفن ستكون "فعالة من حيث التكلفة" و"مقاومة للمستقبل".

وأضاف الوزير البريطاني "كان من الجيد جدًا الترحيب بتلك الدول من جميع أنحاء العالم التي ترى إمكانات حقيقية في هذه الفرقاطة ذات الأغراض العامة. ولهذا السبب أعتقد أنه جيد لاسكتلندا، إنه جيد للتصنيع البريطاني، ولأمن بلدنا وأمن حلفائنا".

وسيوفر برنامج تصنيع "تايب 31" حوالي 1250 فرصة عمل للبريطانيين.


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