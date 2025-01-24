أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للتواصل مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب، مشيرا إلى أن "موسكو تنتظر الإشارات وستبلغ عن محادثة محتملة في الوقت المناسب".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان يتوقع اتصالات بين الرئيسين الروسي والأمريكي، خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، للصحفيين: "بوتين مستعد، نحن ننتظر الإشارات، الجميع مستعد، لذا من الصعب قراءة التوقعات هنا. بمجرد حدوث أي شيء، سنبلغكم بذلك"، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف أن "هذا الصراع (في أوكرانيا) يحدث بسبب التهديد للأمن القومي الروسي، وبسبب التهديد الموجه للروس الذين يعيشون في الأراضي المعروفة، وبسبب عدم رغبة الأمريكيين والأوروبيين ورفضهم التام للاستماع إلى مخاوف روسيا".

وفيما يتعلق بتلقى إشارات من كييف بشأن هذه المسألة، قال: "ربما من المناسب هنا أن نقول شيئا واحدا، لا يمكن أن يكون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مستعداً لعقد صفقة".

وأشار إلى أنه "ربما من المناسب استخدام كلمة تسوية بعد كل شيء، لأنه من أجل التوصل إلى تسوية، يجب المضي قدما بالمفاوضات. المفاوضات التي حظرها زيلينسكي، نفسه بقراره الخاص".