أكد نبيل خشبه أمين صندوق الاتحاد المصري لكره اليد أنه يتوقع تطور أداء منتخبنا في مباراة سلوفينيا، الليلة، بالدور الرئيسي ببطوله كأس العالم.

وأشار إلى أن نتيجه مباراة منتخبنا أمام آيسلندا للنسيان، ولم يكن التوفيق حليفنا، وهناك عوامل أثرت على منتخبنا في مقدمتها الإجهاد الكبير الذي تعرضنا له خلال مباريات الدور التمهيدي وخاصه أمام كرواتيا صاحبة الأرض والجمهور، هذا الى جانب بعض الغيابات الهامة بسبب الإصابات وأبرزهم أحمد هشام ويحيي الدرع ومهاب سعيد وحسن قداح وغيرهم.

وأضاف:" قادرين على تحقيق مكسب قوي أمام سلوفينيا وأيضا كاب فيردي تمهيدا للوصول للدور المقبل، وثقتنا كبيرة في منتخبنا وهدفنا تحقيق الفوز في المباريات المقبلة لإسعاد الشعب المصري.