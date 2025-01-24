رادوكانو تبحث عن مدرب جديد

تبحث نجمة التنس البريطانية إيما رادوكانو عن مدرب جديد بعد إنهاء الارتباط بمدربها نيك كافاداي؛ بسبب معاناته من مشكلات صحية.

كان كافاداي المدرب السادس في المسيرة القصيرة لرادوكانو، 22 عامًا، والتي حققت نجاحًا مبهرًا عبر التتويج بلقب بطولة أمريكا المفتوحة بعد صعودها للبطولة من خلال التصفيات.

وخلال 14 شهرًا معًا، ساعد كافاداي اللاعبة البريطانية على العودة لقائمة أول 60 مصنفة على العالم بعد خضوعها لعمليات جراحية في الرسغ والكاحل.

وقال كافاداي اليوم الجمعة: "في هذه اللحظة، من المهم لي أن أقضي بعض الوقت في المنزل من أجل استعادة عافيتي، وهو الأمر الذي من الصعب تحقيقه في وجود الروزنامة المزدحمة للمباريات".

وأضاف: "أنا سعيد بأن إيما ثبتت أقدامها في جولة الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات الآن".