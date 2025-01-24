50 عرضا في القائمة الطويلة لمهرجان شباب مسرح الجنوب

أعلنت إدارة المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى، عن اختيار 50 عرضا مسرحيا ضمن القائمة الطويلة للأعمال المرشحة للمشاركة فى الدورة التاسعة من المهرجان، والتى تحمل اسم الدكتورة عايدة علام، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 15 إلى 20 إبريل 2025 برعاية من وزارتى الثقافة، والشباب والرياضة، ومؤسسة مصر الخير، وتشهد احتفالا خاصا بالمسرح الفلسطينى.

كشف مدير المهرجان الكاتب بكرى عبد الحميد عن الأعمال المرشحة للمشاركة بالمهرجان هذا العام، وقال إن إدارة المهرجان استقبلت طلبات مشاركة من صناع 730 عرضا من مختلف دول العالم، تقدمت للمشاركة فى الدورة التاسعة، واختارت منها لجان المشاهدة 50 عملا.

وأشار لبرامج ومسابقات المختلفة، والتى تضم المسابقة الرسمية، والتى ترشح بها عروض «ميراث الدم»، و«شريط كاسيت»، و«الواغش» مصر، و«قوم يابا» لبنان، و«ذنوب»، و«جلجامش» تونس، و«رحيل» و«قمر أحمر» الأردن، و«القمقم» السعودية، و«أحبك يا ماريا» كولومبيا، و«ممنوع اللمس» الإمارات العربية، و«عجيج فاطمة» البحرين، و«متر فى متر» سلطنة عمان، و«تل اللحم»، و«قمر أحمر» و«فوبيا» و«المسطرة» العراق، و«حكاوى الغناوى» السودان، و«رسائل قبل الموت» و«النمرود» المغرب، و«نسرين» ألمانيا، و«جهير مزدوج» أذربيجان، و«المتشردة» من الجزائر.

وترشح للمشاركة فى مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة عروض «حيث لا يرانى أحد» و«يوميات ممثل مهزوم» و«الخروج على النص» مصر، و«هموم الدنيا» الجزائر، و«فوبيا» و«مواطن Vip» و«اش» و«طف وطوفان» و«ما زال صوتى عالى» «المواطن» و«تيست» العراق، و«على حافة الانهيار» من سلطنة عمان.

وأما برنامج عروض مسرح الطفل فترشح للمشاركة فيه عروض «علامة تعجب» إيطاليا، و«سيرك ميسون» تونس، و«حساب فارس» الجزائر، و«مملكة القرود» من مصر.

وفى برنامج عروض خارج المسابقة ترشح للمشاركة عروض «دارت الأيام» مصر، و«لاجئ فى لاهاى» فلسطين، و«وسوسة» الجزائر، و«مكتبة عامة» السودان، و«عما تبحث» ليبيا، و«الاحتفال بالحياة» إسبانيا ــ البرتغال، و«أحلام هاملت» من كوسوفو.

وفى برنامج الحكى تشارك عروض «حكايات من بلادى» فلسطين، و«المصطبة» و«النداهة» مصر، و«خيل سالم» من تونس.