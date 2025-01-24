النائب أحمد فرغلي ينتقد أسعار الإسكان الاجتماعي: 750 ألف جنيه لم تعد لمحدودي الدخل

تقدم النائب أحمد فرغلي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان، بشأن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية التي طرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مؤخرًا للشباب محدودي الدخل في مختلف المحافظات.

وانتقد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «عقار مصر» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات، مشيرا إلى أن الصندوق يعد من أهم مشاريع الدولة في العصر الحديث لتقديمه خدمات مباشرة للمواطنين.

وأوضح أن سعر الوحدة التي تبلغ مساحتها 90 مترا كانت تطرح ببداية المشروع بـ135 ألف جنيه، لافتا إلى طرح وحدات بمساحة 75 مترا في بورسعيد في الطرح الأخير بسعر 750 ألف جنيه.

وشدد على ضرورة تحقيق الحكومة لتوازن بين ارتفاع أسعار مواد البناء ودخل المواطن، موضحا أن المادة 15 من قانون رقم 93 لسنة 2018 تلزم بعض الجهات الحكومية بتوريد مبالغ لدعم صندوق الإسكان الاجتماعي من عائدات بيع الأراضي الحكومية؛ لكن هذه الجهات لم تلتزم، بما فيها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان والمحافظات.

وطالب الحكومة بمراعاة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار على محدودي الدخل، متسائلا: «هل محدود الدخل يستطيع شراء شقة بـ 750 ألف جنيه؟ بهذا السعر نحن ألغينا شريحة محدودي الدخل ورفعناها إلى الشريحة فوق المتوسطة، كيف يتوقع من شاب توفير مقدم 20% أو 25% اليوم».

واختتم: «في بورسعيد كانت هناك وحدات سكنية في 2013 ولكنها لم تكتمل، والفئات التي تقدمت وقتها على سعر وحدة بـ 150 ألف جنيه؛ يُطلب منهم الآن 800 ألف، حدث التعويم وارتفاع في الأسعار؛ لكن مش لازم الدول تحمل كل حاجة للمواطن ويتحاسب المواطن على وقت تقدمه للمشروع لأنه ليس السبب في التأخير».