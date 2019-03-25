 عدوان إسرائيلي ثالث يضرب الأراضي السورية في غضون أسبوع - بوابة الشروق
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عدوان إسرائيلي ثالث يضرب الأراضي السورية في غضون أسبوع

أحمد علاء
نشر في: الخميس 24 فبراير 2022 - 7:12 ص | آخر تحديث: الخميس 24 فبراير 2022 - 7:12 ص

شنّ الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على الأراضي السورية، في هجوم هو الثالث في غضون أسبوع.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن الدفاعات الجوية السورية تصدت بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس ، لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في محيط دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

جاء ذلك حسبما أوردته الوكالة في نبأ عاجل، في الساعات الأولى من فجر الخميس، دون ذكر مزيد من التفاصيل حتى كتابة هذه السطور.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت فجر الأربعاء، أنّ الاحتلال الإسرائيلي نفّذ هجوما بعدد من الصواريخ من الجولان السوري المحتل، مستهدفًا بعض النقاط في محيط القنيطرة بجنوب غرب البلاد، ما أدى إلى خسائر مادية.

وقال مصدر عسكري: "حوالي الساعة 12:30 من فجر اليوم، الأربعاء، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا بعدد من الصواريخ أرض – أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في محيط القنيطرة، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

وفي 17 فبراير الجاري، نفّذ الاحتلال الإسرائيلي هجومًا صاروخيا استهدف جنوب دمشق.

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