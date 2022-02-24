سفارة الجزائر في أوكرانيا تناشد مواطنيها عدم الانتقال إلا للضرورة القصوى

دعت سفارة الجزائر في كييف، اليوم الخميس، أفراد الجالية الجزائرية المتواجدة في أوكرانيا إلى توخي الحذر، وذلك وفقًا لما نشره موقع جريدة «النهار» الجزائري.



وجاء في بيان سفارة الجزائر في أوكرانيا: «نظرا للتطورات الأمنية الخطيرة التي تشهدها أوكرانيا، والإعلان عن الأحكام العرفية، تدعو السفارة الجزائرية كافة المواطنات والمواطنين المتواجدين عبر ربوع هذا البلد لتوخي بالحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات التي تسديها السلطات الأوكرانية، لا سيما تلك المتعلقة بضرورة المكوث في البيوت وعدم التنقل إلا في الضرورة القصوى».



يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.



وشدد بوتين على أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تحاول حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لافتا إلى أن كل محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.