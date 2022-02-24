الكرملين: روسيا مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا بشأن حيادها وعدم نشر أسلحة الناتو على أراضيها

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قال الكرملين، إن روسيا مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا بشأن حيادها ورفض نشر أسلحة لحلف "الناتو" على أراضيها.

وأكد الكرملين، أنه يرفض تسمية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بالـ"غزو"، بحسب شبكة "العربية" الإخبارية السعودية في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأضاف الكرملين، أن روسيا ستعمل على تطهير أوكرانيا من كل "النازيين"، مشيرا إلى أن بوتين طلب بشكل واضح عدم نشر أسلحة هجومية في أوكرانيا.

وأكد الكرملين، أن العملية الروسية في أوكرانيا يجب أن تحقق أهدافها.

وبدأت فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، عملية عسكرية روسية فى أوكرانيا، والتى أعلن عنها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى إقليم دونباس.

ودعا بوتين الجيش الأوكرانى إلى إلقاء سلاحه، مضيفا أن إراقة الدماء ستكون مسئولية النظام الأوكرانى، وأنه فى حالة حدوث تدخل أجنبى فإن روسيا سترد على الفور، مؤكدا أنه لا يخطط لاحتلال أراض أوكرانية.