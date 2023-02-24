لجنة أممية تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني

طالبت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة ودولية لحماية الشعب الفلسطيني، وضرورة التحقيق في جميع السياسات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأدانت اللجنة - في بيان صدر عنها - اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس، الأمر الذي أدى إلى استشهاد 11 فلسطينيا بينهم مسن وطفل وإصابة 100 آخرين، معربة عن قلقها العميق إزاء دوامة العنف والخسائر الفظيعة في أرواح المدنيين وخاصة الفلسطينيين على نحو متزايد.

ورحبت بجهود المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند مع جميع الأطراف المعنية لتهدئة الوضع.

وأكدت ضرورة وقف تصعيد العنف وإيجاد حل عادل وسلمي للنزاع يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وبشكل غير مشروط، وتحقيق حل الدولتين، بما يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت على ضرورة إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما في ذلك الحق في تقرير المصير، والحق في حل عادل لمحنة لاجئي فلسطين في سياق حقهم في العودة، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون والاتفاقيات الدولية.