الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرة تطالب باسترداد أراض استولى عليها مستوطنون في شرق رام الله

شهدت قرية "رامون" شرق محافظة رام الله والبيرة الواقعة بوسط الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي قمعت مسيرة تطالب باسترداد أراض استولى عليها مستوطنون، بالرصاص المطاطي وبقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن مواطنًا واحدا على الأقل أصيب بالرصاص المطاطي، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق.. واصفة الوضع هناك بأنه صعب.

واعتدى جنود الاحتلال - حسبما أفاد شهود عيان - على شاب بالضرب على وجهه؛ ما أدى إلى إصابته برضوض وكدمات.

يشار إلى أن مستوطنين استولوا على مساحات شاسعة من أراضي القرية المذكورة، وحولوها لمناطق رعوية لهم، ومنعوا المواطنين من الوصول إليها.

وانطلقت المسيرة بتنظيم من "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، عقب صلاة الجمعة، نحو الأراضي التي استولى عليها المستوطنون.

تزامن ذلك مع انطلاق مسيرات من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية للتنديد بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مدينة "نابلس" الشمالية قبل يومين؛ وأسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة نحو 100 آخرين بجروح بعضها خطيرة.