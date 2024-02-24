خاص - غضب في جهاز المنتخب بسبب مباراة الأهلي وإنبي في الدوري

مصدر: الرابطة خالفت اتفاقها مع حسام حسن بإعلانها مباراة الأهلي وإنبي يوم 15 مارس

تسبب إعلان رابطة الأندية المصرية، أمس، إقامة مباراة الأهلي وإنبي في مسابقة الدوري الممتاز يوم 15 مارس المقبل، في حالة من الغضب الشديد داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني خلال الساعات الماضية.

وأكد مصدر بالجهاز الفني في تصريحات لـ «الشروق»، أن إعلان موعد مباراة الأهلي وإنبي في الجولة الـ 16 يوم 15 مارس، هو الذي تسبب في حالة من الغضب الشديد لدى حسام حسن المدير الفني، حيث كان الاتفاق المسبق بينه وبين رابطة الأندية، تقديم معسكر المنتخب 6 أيام، ليقام يوم 13 مارس، على أن تكون آخر مباراة يوم 12 مارس ومن بعدها يتم إيقاف مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف المصدر، أن رابطة الأندية خالفت اتفاقها مع حسام حسن، وأن حديث عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، بموافقة حسام حسن على استثناء لاعبي الأهلي من انطلاق المعسكر ليخوضوا مباراة إنبي، عار تماما عن الصحة، وأن هذا لم يتم الاتفاق أو التطرق إليه خلال الجلسة التي عقدها مع أحمد دياب رئيس الرابطة الأسبوع الماضي للاتفاق على تفاصيل معسكر مارس.

وقال المصدر، إنه كيف يعقل أن نوافق على استثناء لاعبي الأهلي من بداية المعسكر، وأن أهداف بداية المعسكر بشكل مبكر هي التجانس بين اللاعبين، وأن القوام الأساسي معظمه من لاعبي الأهلي والزمالك.

وعلمت "الشروق" أن الجهاز الفني سيتحدث بكل صراحة في المؤتمر الصحفي يوم 13 مارس المقبل، عن مخالفة رابطة الأندية واتحاد الكرة للاتفاق المسبق بينهم.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب يوم 13 وحتى 18 مارس المقبل، قبل السفر للإمارات للمشاركة في الدورة الدولية الودية رفقة تونس وكرواتيا ونيوزيلندا.