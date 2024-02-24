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بث قناة الجزيرة، مشاهد مؤلمة لوفاة رضيع يدعى محمد فتوح ويبلغ من العمر 45 يوما نتيجة الجفاف ونقص حاد في التغذية.

ولم يشرب الرضيع، الحليب لعدة أيام بسبب المجاعة وقلة الطعام في شمال غزة.

وروى طبيب في مستشفى الشفاء قصة الرضيع، قائلا إنه وصل المستشفى وهو يعاني من جفاف شديد بسبب المجاعة.

وأضاف أن هذا الطفل التقط أنفاسه الأخيرة في قسم العناية المكثفة بمستشفى الشفاء، ولم تستطع الطواقم الطبية فعل شيء لإنقاذه رغم المحاولات التي بُذلت.

وفاة الرضيع محمد فتوح (45 يوما) نتيجة الجفاف ونقص حاد في التغذية حيث لم يشرب الحليب لعدة أيام بسبب المجاعة وقلة الطعام في شمال غزة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/ToubtrdSal — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 24, 2024

وكانت وزارة الصحة في غزة، قد أفادت في وقت سابق بأن الاحتلال الإسرائيلي يضع سكان قطاع غزة في مثلث الموث المتمثل بالاستهداف والمجاعة والأوبئة.

وأضافت أن استمرار العدوان على غزة يعني مزيدا من الإبادة الجماعية وهو ما يريده الاحتلال وداعميه، مشيرة إلى أن نصف مليون مواطن شمال غزة يواجهون المجاعة التي تفتك بأرواحهم بصمت.

وأشارت إلى أن 350 ألف مريض مزمن و60 ألف سيدة حامل ونحو 700 ألف طفل في قطاع غزة يتعرضون لمضاعفات خطيرة نتيجة سوء التغدية والجفاف وعدم توفر الإمكانيات الطبية.