أظهرت صور استخلصت من طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، عمليات تدمير كبيرة وقنص وانتشار الجثث في شوارع تل الزعتر شمالي قطاع غزة.



وتكشف الصور، التي بثتها قناة «الجزيرة» اعتقال كوادر طبية ومرضى ونازحين من مستشفى العودة بتل الزعتر وتجريدهم من ملابسهم.



كما أظهرت الصور - التي يتوقع أنها أخذت في ديسمبر الماضي- عمليات تفجير مربعات سكنية كاملة.







وكان جيش الاحتلال كثف من قصفه منطقة تل الزعتر وتحديدا مستشفيي الإندونيسي والعودة المتقاربين في المنطقة.



وخلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر - أي بعد الهدنة الإنسانية التي تم خلالها عملية تبادل للأسرى - توغلت الآليات العسكرية إلى تل الزعتر وبدأت بحصار مستشفى العودة واستهدفت محيطه لأيام.



وبعد أيام اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى العودة وبدأت باعتقال العشرات في أجواء باردة وأظهرت الصور المعتقلين وهم عراة.