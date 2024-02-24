أحمد موسى عن خروج مستثمرين مصريين لدبي: راحوا هناك قامت الإمارات جاتلنا سبحان الله!

أكد الإعلامي أحمد موسى، قدرة مصر على تجاوز جميع التحديات، وخروجها من الأزمة الراهنة أقوى من ذي قبل، وذلك تعقيبا على عقد الحكومة المصرية أكبر صفقة استثمار مباشر مع نظيرتها الإماراتية، أمس الجمعة.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «على مسئوليتي» على شاشة «صدى البلد» مساء السبت، إن مصر واجهت حملة إعلامية شرسة من قبل الإعلام المعادي وغير المعادي، استهدفت زعزعة ثقة المستثمرين في الاقتصاد والدولة المصرية والتشكيك في قدرتها على الخروج من الأزمة، معقبا: «البلد دي بإذن الله طالعة، كل اللي راهنوا ومقفوش مع البلد وقت الشدة، ولا يلزموها، وقت الشدة بينت معادن الناس».

وأشار إلى مراهنة بعض الأشخاص على انهيار مصر خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة، قائلا: «إحنا في وقت الشدة قالوا ألحق مصر انهارت، ومصر فلست والبلد رجعت 100 سنة للوراء، وقعدوا يقولوا كلام وترويج رهيب جدا ضد البلد والاقتصاد والاستثمار وضرب كل حاجة في البلد».

ولفت إلى خيبة ظن بعض المستثمرين الذين راهنوا على فشل مصر وقدرتها على النهوض من جديد، لا سيما من اتجهوا إلى الإمارات العربية المتحدة بدلا من مصر، معقبا: «في مستثمرين قالوا مفيش فايدة نروح نستثمر في دولة الإمارات، فإذا بدولة الإمارات تيجي تستثمر في مصر، يعني هما راحوا الإمارات فالإمارات جاتلنا سبحان الله!».

وردّ «موسى» على المشككين حول صحة مشروع رأس الحكمة خلال الأسابيع الماضية، قائلا:«تحدثنا من 3 أسابيع بالضبط عن رأس الحكمة، والناس قعدوا يقولوا انتوا بتحلموا! أنتم بس بتحاولوا تصبروا الناس علشان الوضع الاقتصادي».