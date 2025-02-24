أوكرانيا تهاجم مصفاة نفطية في روسيا

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هاجمت أوكرانيا مصفاة نفطية في روسيا خلال الليل، حسبما ذكرت تقارير على مواقع تواصل اجتماعي روسية.

وذكرت قنوات عبر تطبيق تليجرام أن حريقا اندلع في مصفاة في ريازان بجنوب شرق موسكو بعد هجوم بطائرة مسيرة.

وكتب الحاكم الإقليمي بافيل مالكوف أن الحريق وقع في موقع مصنع، ونجم عن سقوط حطام طائرة مسيرة.

وقالت هيئة الطيران إنه تم تعليق عمليات الإقلاع والهبوط مؤقتا لأسباب تتعلق بالسلامة في المطارات في قازان ونيجنكامسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم اعتراض 22 طائرة مسيرة وتدميرها خلال الليل في مناطق أوريول وبريانسك وريازان وفوق شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا عام 2014.