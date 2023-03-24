محافظ القليوبية يتفقد موقع حريق مصنع مفروشات بالعبور

الهجان: لا توجد خسائر بالأرواح أو إصابات

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية موقع اندلاع حريق بأحد مصانع المفروشات بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العبور.

وقال المحافظ إن غرفة عمليات المحافظة قد تلقت بلاغ بنشوب حريق في مصنع أقمشة علي مساحة 20 ألف متر مربع ولم يسفر الحريق عن وقوع أى اصابات او خسائر في الأرواح.

وأضاف أنه تم الدفع بعدد 18 سيارة إطفاء (12 سيارة من المحافظة و6 سيارات دعم من محافظة القاهرة)، بالإضافة إلى عدد 5 خزانات مياه كبيرة من المحافظة والادارة العامة للحماية المدنية وبدعم من محافظتي القاهرة والشرقية.



ووجه محافظ القليوبية بالتنسيق وتشكيل لجان من الجهات المختصة وقد تم إخطار النيابة العامة لعمل التحقيقات اللازمة حول حريق المصنع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وحصر الخسائر والتلفيات، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة قد تعاملت بشكل سريع مع الحادث وقامت أجهزة الحماية المدنية بالسيطرة على منطقة كبيرة من المصنع وجاري الانتهاء من إخماد الحريق بالكامل.