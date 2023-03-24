حارس المنتخب الإنجليزي يتراجع عن الاعتزال وينضم لفريق ريكسهام

تراجع حارس المرمى الإنجليزي الدولي السابق بن فوستر عن قرار الاعتزال ليوقع عقدا مع فريق ريكسهام، الذي ينشط في الدوري الوطني الإنجليزي (دوري الدرجة الخامسة بإنجلترا) .

وكان بن فوستر - 39 عاما - قرر الاعتزال في سبتمبر 2022، ولكنه قرر العدول عن القرار من أجل العودة لصفوف ريكسهام، الذي لعب له في 2005 على سبيل الإعارة.

ووقع بن فوستر عقدا مع النادي، الذي يمتلكه رايان رينولدز وروب ماكيلهيني نجما هوليوود، حتى نهاية الموسم الحالي، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

وأعرب بن فوستر، الذي خاض 8 مباريات دولية مع المنتخب الإنجليزي سابقا، عن سعادته البالغة بالعودة للعب مع ريكسهام.

كان سير أليكس فيرجسون، المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد، ضم بن فوستر إلى صفوف الفريق في 2005 ليقضي اللاعب خمسة مواسم في صفوف الفريق؛ وكان من بينها موسمان لعب خلالهما لفريق واتفورد على سبيل الإعارة.

وخاض بن فوستر 23 مباراة مع مانشستر يونايتد وساهم في فوز الفريق بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية مرتين.

وانتقل بن فوستر في 2010 لفريق برمنجهام بعقد يمتد لعامين، وفاز بنفس اللقب خلال موسمه الأول مع الفريق، قبل الانتقال في الموسم الثاني إلى ويست بروميتش ألبيون على سبيل الإعارة قبل الانتقال النهائي لهذا الفريق في 2012.

وظل بن فوستر في صفوف الفريق لستة مواسم قبل الانتقال مجددا إلى واتفورد في 2018.

وعلى مستوى المشاركات مع المنتخب الإنجليزي، خاض بن فوستر مباراته الدولية الأولى مع الفريق في 2007، وكانت مباراته الثامنة الأخيرة مع الفريق هي المباراة أمام المنتخب الكوستاريكي في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.

ويتصدر ريكسهام مجموعته حاليا في الدوري الوطني الإنجليزي بفارق ثلاث نقاط أمام نوتس كاونتي، ويتطلع الفريق للصعود إلى دوري الدرجة الرابعة بإنجلترا.