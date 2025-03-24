وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط يبحثان تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

جرى اتصال هاتفى اليوم الاثنين، بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط.

جاء ذلك في إطار الاتصالات الدورية بينهما لتناول العلاقات الثنائية المصرية-الأمريكية المتميزة والتي تتسم بالطابع الاستراتيجي، فضلا عن تبادل الرؤى والتقييمات بشأن التطورات في غزة، وفق بيان لوزارة الخارجية.

وتناول الاتصال، الجهود المشتركة التى تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر لإطلاق سراح الرهائن والتوصل إلى التهدئة وخفض التصعيد وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذه.

كما تم التأكيد على مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالشرق الأوسط بحيث تصبح المنطقة خالية من الصراعات والحروب، وتجسيد رؤية الإدارة الأمريكية بضرورة إنهاء اكثر من ٧٠ عاما من الصراع فى المنطقة.

من جانب آخر، أحاط الوزير عبد العاطي، المسئول الأمريكي علمًا بعملية التحديث والتطوير الشاملة في مصر التي تتم بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والإنجازات العديدة التي تحققت في هذا الإطار على مدار السنوات الأخيرة، وفي ضوء ما تعكسه المؤشرات الكلية الايجابية للاقتصاد المصري، والذي كان محل إشادة من المؤسسات الدولية المختلفة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.

من جانبه، أثنى ويتكوف على العلاقات الوثيقة التى تربط البلدين الصديقين وعلى الدور المهم والمحورى الذى تضطلع به مصر فى سبيل تحقيق الامن والسلام والاستقرار بالمنطقة، مشيدا بدورها مع قطر فى محاولة التوصل إلى حل يضمن إطلاق سراح الرهائن وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة.