أردوغان: الحرب على إيران تخدم بقاء نتنياهو والعالم كله يدفع الثمن

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تتعامل بحذر مع التطورات الإقليمية، مشددا على أن أنقرة لن تنجر إلى ما وصفه بالمؤامرات، وستواصل إدارة المرحلة بحكمة مع الالتزام بعلاقات الأخوة والجوار.

وأشار أردوغان إلى أن إغلاق مضيق هرمز تسبب في اضطرابات اقتصادية عالمية خطيرة، لافتا إلى أن تداعيات الصراع لا تقتصر على المنطقة، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي بأكمله، بحسب ما نقل موقع روسيا اليوم الإخباري.

وقال الرئيس التركي إن الحرب الدائرة على إيران خلال الأسابيع الماضية كشفت أن العالم بأسره يدفع ثمنها، معتبرا أنها حرب يقودها بنيامين نتنياهو من أجل البقاء في السلطة، بينما يعاني نحو 8 مليارات إنسان من آثارها.

ودعا أردوغان إلى وقف ما وصفه بدوامة المجازر فورا، مؤكدا أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب مواقف دولية شجاعة وتحركا استباقيا لاحتواء التصعيد.

كما شدد على ضرورة إنهاء الحرب غير القانونية قبل أن تتفاقم الأضرار الاقتصادية العالمية، مطالبا بفتح باب الحوار وإطلاق مفاوضات جادة تفضي إلى نتائج ملموسة، في ظل استمرار المواجهات العسكرية بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي لليوم الخامس والعشرين على التوالي.