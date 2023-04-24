إعلام أردني: عائلة النائب المعتقل في إسرائيل تنتظر لقاءه بسفير المملكة لدى تل أبيب

أفادت وسائل إعلام أردنية، بأن عائلة النائب الأردني المعتقل في إسرائيل ينتظرون لقاءه بسفير المملكة لدى تل أبيب.



وقالت وكالة «عمون» الأردنية، اليوم الاثنين: «ينتظر ذوو النائب الموقوف لدى الاحتلال الاسرائيلي عماد العدوان، تفاصيل لقاء السفير الأردني لدى تل أبيب غسان المجالي بابنهم العدوان، والمقرر ظهر اليوم الاثنين».



وأوضحت أن عائلة العدوان على تواصل مع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ووزير الخارجية أيمن الصفدي، بصورة مستمرة من خلال ابن عمهم عبد الرحمن العدوان مدير الأمن العام الأسبق.



وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، علق وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على واقعة اعتقال النائب في البرلمان الأردني عماد العدوان، بتهمة محاولة تهريب كميات من الأسلحة والذهب.



وقال كوهين: «الأمور لا تزال قيد التحقيق. كانت هناك معلومات استخبارية عن تهريب إلى اسرائيل وكنا نظن أنه سيتم تهريب أشياء اقتصادية لكننا رأينا أسلحة أيضا».



وأضاف أنه لا يريد إلقاء اللوم على الحكومة الأردنية برمتها، لكنه تابع: «يدور الحديث عن واقعة خطيرة، ويجب تقديمه للعدالة، وعليه أن يدفع ثمن الفعل الجسيم الذي ارتكبه».



ومساء أمس الأحد، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أنها تتابع مع الجهات المعنية قضية توقيف نائب في البرلمان الأردني في إسرائيل، بتهمة محاولة تهريب كميات من الأسلحة والذهب.



وكانت وزارة الخارجية الأردنية، قد أعلنت أنها تتابع مع الجهات المعنية قضية توقيف نائب في البرلمان الأردني في إسرائيل، بتهمة محاولة تهريب كميات من الأسلحة والذهب.



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن قوة عسكرية أمنية مشتركة أوقفت الليلة الماضية 3 أشخاص كانوا يستقلون سيارة قادمة من الأردن، وبحوزتهم كمية من الأسلحة والذهب.



وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أن «قوات مشتركة من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة ألقت القبض على ثلاثة أشخاص كانوا يستقلون سيارة قدمت من الأردن في منطقة الأغوار الشمالية، وكانوا يهمون بالتسلل إلى إسرائيل، وقد ضبطت بحوزتهم ثلاث حقائب في داخلها 15 مسدسا و12 رشاشا ونحو مائة كيلوجرام من الذهب».



وفي وقت لاحق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن السلطات فرضت حظرًا مشددًا على نشر أي معلومات تتعلق بتوقيف النائب الأردني.



ودعا النائب الأردني خليل عطية حكومة بلاده، اليوم، إلى التحرك فورا للإفراج عن النائب الأردني الموقوف لدى السلطات الإسرائيلية.



وقال عطية في بيان: «يتوجب أن لا نسمح كأردنيين للعدو الإسرائيلي الذي يمارس كل أصناف القرصنة والإرهاب والأعمال الوحشية والجنائية ضد شعبنا في الأرض المحتلة بالاعتداء مجددا علينا شعبا وحكومة عبر حادثة (توقيف واعتقال) زميل كريم لنا في مجلس النواب».