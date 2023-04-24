هرتسوج: إسرائيل تواجه أسوأ أزمة منذ تأسيسها

وصف رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوج الصراع بشأن الإصلاح القضائي بأنه "أخطر أزمة داخلية منذ تأسيس الدولة" قبل 75 عاما.

وفي مقابلة مع موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي نشرت اليوم الاثنين، أعرب هرتسوج في الوقت نفسه عن أمله في أن تخرج البلاد بشكل أقوى من هذه الأزمة.

وتبدأ احتفالات إسرائيل بالذكرى الـ75 لتأسيسها مساء غد الثلاثاء، إلا أن الجدل بشأن خطط الحكومة للإصلاح القضائي سيلقي بظلاله على هذه الاحتفالات، حيث يرفض المعارضون هذه الخطط ويعتبرونها تهديدا للديمقراطية.

وقال هرتسوج إن "الإصلاح القضائي، وأمور حدثت فيما يتعلق بتشكيل هذه الحكومة واتفاقات الاتئلاف- كلها تنفجر في نفس الوقت.

ويرى الكثيرون أن الإصلاح الذي سعت إليه حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو "يغير النظام العالمي".

وأضاف أن حلفاء إسرائيل يراقبون هذه الأزمة بقلق "العالم ينظر إلينا، أعداؤنا يحتفلون وأصدقاؤنا قلقون، أتلقى أسئلة عما يحدث".