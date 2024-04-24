 افتتاح بطولة الفروسية.. الرئيس السيسي يتفقد متحف الجواد العربي المصري المصغر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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افتتاح بطولة الفروسية.. الرئيس السيسي يتفقد متحف الجواد العربي المصري المصغر

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 7:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 7:34 م

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، متحف الجواد العربي المصري المصغر، وذلك خلال فعاليات افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية.

واستمع الرئيس السيسي، إلى شرح مفصل عن المتحف ومقتنياته من العميد أركان حرب إيهاب إبراهيم عبدالحيمد رئيس فرع تدريب إدارة المدرعات.

ووصل الرئيس السيسي، لمقر افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.

وتجري البطولة التى تنظمها القوات المسلحة، خلال الفترة من 24 حتى 27 من شهر أبريل الجاري. وتشارك في البطولة 11 دولة عربية هي ( مصر - ليبيا - قطر - الجزائر - الكويت - تونس - سوريا – العراق - السعودية – الأردن – الإمارات).

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