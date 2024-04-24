زيلينسكي: روسيا تسعى لعرقلة قمة السلام في سويسرا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا وضعت خطة فعلية لعرقلة قمة السلام العالمية المقررة في سويسرا في شهر يونيو المقبل.

وجاءت تصريحات زيلينسكي خلال اجتماع مع ممثلين من الدول الشريكة ومنظمات دولية تعمل في أوكرانيا فضلا عن دبلوماسيين أوكرانيين، وفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم).

وقال زيلينسكي "لدينا معلومات استخباراتية دقيقة، وبيانات محددة بأن روسيا، لا ترغب فقط في عرقلة قمة السلام، ولكن أيضا لديها خطة محددة بشأن كيفية القيام بذلك، وكيفية تقليص عدد الدول المشاركة، وكيفية العمل لمنع تحقيق سلام لفترة أطول، ومعا يجب أن نواجه هذا، يجب أن نعمل ونحن متحدين لتحقيق سلام عادل".

ورأى زيلينسكي، إن الجميع مهتمون بإجبار روسيا على العمل من أجل تحقيق السلام واحترام القانون الدولي.

وأضاف زيلينسكي "أغلبية العالم قادرة على ضمان ذلك. وقمة السلام العالمي في سويسرا تعطي المجتمع الدولي فرصة حقيقة لتحقيق سلام عادل واستعادة فعالية القانون الدولي. وتعمل الدول المشاركة معا على توجيه قوة العالم لتحقيق سلام عادل في أوكرانيا قريبا".

كان المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية بيير آلان إلشينجر قد أكد الشهر الجاري ضرورة مشاركة روسيا في المؤتمر .

غير أن المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أكدت عدم مشاركة موسكو في المؤتمر.

يشار إلى أنه عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير عام 2022 ، عقدت عدة جولات من المحادثات بين موسكو وكييف غير أنها لم تسفر عن أي نتائج بسبب عدم إمكانية التوفيق بين طلبات الطرفين.

وتصر روسيا على الاحتفاط بالمناطق التي احتلتها خلال الغزو بينما تطالب أوكرانيا بانسحاب روسيا الكامل من أراضيهابما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014.