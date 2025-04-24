إصابة مسعف في قصف مسيرة إسرائيلية لغرفة جاهزة بجنوب لبنان

ألقت مسيرة إسرائيلية عصر اليوم الخميس، قنبلة على غرفة جاهزة في محيط بركة ميس الجبل في جنوب لبنان، مما أدى إلى إصابة مسعف في "كشافة الرسالة الإسلامية"، حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية .

ومن ناحية أخرى أشارت الوكالة إلى أن وفداً أمريكياً قام ظهر اليوم بجولة برفقة قوّة من الجيش اللبناني في منطقة الدبش في الطرف الشرقي -الجنوبي لبلدة يحمر الشقيف، في جنوب لبنان، التي تعرضت في الأسبوعين الأخيرين لغارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي.

وقد انهار اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي. ومُدّدت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 شباط الماضي. ولا تزال مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه تتعرض لغارات إسرائيلية بشكل شبه يومي. كما لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان .