فرق الموسيقى والفنون الشعبية تتألق في احتفالات عيد الربيع بالمنيا

تنظيم عدد من الفعاليات الفنية في المنيا احتفالا بعيد الربيع

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، عددًا من الفعاليات الفنية بمحافظة المنيا، نفذت بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد الربيع وشم النسيم بالمحافظات.

وشهد نادي المنيا الجديدة، حفلًا فنيًا أحيته فرقة المنيا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو بليغ حمدي، وتغنت خلاله بباقة من الأغاني الطربية والتراثية منها: "حلاوة شمسنا، سألوني الناس، يا سلام على حبي وحبك، أما براوه، وحياتك يا حبيبي، عيون القلب، وسهر الليالي، وغيرها وسط تفاعل كبير من الجمهور".

وفي نادي المنيا الرياضي، قدم فريق كورال الطفل، عددًا من الأغنيات منها "أحسن ناس، الدنيا ربيع، نسم علينا الهوا، يلا نصيف، وتيجي نعيش"، وذلك بقيادة المايسترو عصام الشاذلي.

وتواصلت الفعاليات بنادي ملوي الرياضي، مع عرض فني لفرقة ملوي للفنون الشعبية، بقيادة المدرب محمد شحاتة، قدمت خلاله فقرات استعراضية مستوحاة من الفلكلور منها: "أمانة يا مراكبي، التحطيب، والتنورة"، بحضور جماهيري كبير.

كما أقيم عرض فني قدمته فرقة المنيا للفنون الشعبية بقيادة المدرب سيد توني، تضمن فقرات تراثية متنوعة منها السحجة، الآلاتية، حسن ونعيمة، وسامر التحطيب، وذلك بنادي أعضاء هيئة التدريس.

فيما قدمت العروض الفنية بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، بإدارة جمال عبد الناصر، من خلال فرع ثقافة المنيا، برئاسة رحاب توفيق، وذلك ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة احتفالا بعيد الربيع وشم النسيم بالقاهرة والمحافظات، وتنوعت فعالياته ما بين اللقاءات التثقيفية، والورش والمعارض الفنية، والعروض الغنائية والاستعراضية لإدخال البهجة على قلوب المواطنين.