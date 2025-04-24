أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن الأزمات المتراكمة التي يعاني منها النادي في الوقت الراهن، وعلى رأسها أزمة إيقاف القيد، ترجع إلى قرارات وأخطاء سابقة تعود إلى مجلس الإدارة السابق برئاسة مرتضى منصور، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي يعمل على حل هذه الأزمات المتجذرة رغم التحديات المالية الكبيرة.

قال سالم في تصريحات تليفزيونية:" أزمات المستحقات المتأخرة وإيقاف القيد لا تخص مجلس الإدارة الحالي، بل هي إرث ثقيل من المجلس السابق، وما زالت تطارد النادي حتى الآن، الوضع ليس سهلاً، ولكننا نبذل أقصى جهد لتجاوز هذه المرحلة".

وأوضح أن نادي الزمالك قام بالفعل بسداد جزء كبير من مستحقات المهاجم المغربي خالد بو طيب، والتي بلغت 2.5 مليون يورو، بناءً على حكم المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، مؤكدًا أن النادي يسعى لاستكمال سداد الأقساط المتبقية من أجل رفع الإيقاف المفروض من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأضاف المتحدث الرسمي:" بمجرد الانتهاء من سداد كافة الأقساط، سيتم رفع العقوبة بشكل تلقائي، الأزمة في طريقها للحل، لكننا نتحمل أعباء ضخمة من آثار سابقة".

وفيما يخص أزمة مباراة القمة أمام الأهلي، والقرار المنتظر من لجنة التظلمات باتحاد الكرة، والمحدد له يوم 8 مايو، قال سالم:" ما يحدث في ملف القمة هو قمة الاستفزاز، لا نُعلّق على قرارات لجنة التظلمات أو رابطة الأندية، لكن ما نراه هو تضارب واضح في القرارات الصادرة، من غير المعقول إصدار قرارين متناقضين في قضية واحدة".

واختتم سالم حديثه بالتأكيد على أن النادي ينتظر عودة أحمد سيد زيزو إلى التدريبات الجماعية قائلًا:" زيزو لا يزال لاعبًا في صفوف الزمالك، ونتطلع إلى عودته للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة".