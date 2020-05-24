القوى العاملة: استكمال صرف 150 مليون جنيه لـ140 ألفا من العاملين في السياحة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يستكمل حاليا باستكمال صرف إعانات العاملين في قطاع السياحة، والتي تصل إلى 149 مليونًا و910 آلاف و622 جنيهًا، لنحو 140 ألفًا و433 عاملًا يعملون في 1230 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح سعفان في تصريحات له أمس السبت، أن الإعانات بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذى أمن صاحب العمل على العاملين به، والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة من كورونا.

وأشار إلى أن إجمالي أعداد المتقدمين بقطاع السياحة للصندوق لصرف الإعانات المتضررين من وباء كورونا وصل حتى الآن إلى 3800 منشأة، وبعد استكمال الصرف يتبقى 1570 منشأة سياحية جار استكمال بياناتها تمهيدا للصرف.

ولفت إلى أنه تم وضع قواعد خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذى بدوره يراجعها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.