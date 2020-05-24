وزير الاتصالات لـ«الشروق»: مد فترة تقديم العروض لمبادرة فرصتنا رقمية حتى 14 يونيو المقبل

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تقرر مد فتح باب التقدم وتلقى العروض الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة لفرص ومشروعات مبادرة فرصتنا رقمية حتى 14 يونيو 2020، مشيرا إلى أنه بناء على رغبة وطلب الشركات تم مدة التقدم لتلك المشروعات حتى تستطيع الشركات اختيار المشروعات المناسبة لهم للمشاركة فيها.

وبحسب الوزير، فإنه من المتوقع أن تبدأ الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة فى تنفيذ أعمالها فى الــ 33 مشروعا والتى أطلقتها الوزارة ضمن مبادرة «فرصتنا.. رقمية» خلال أغسطس المقبل.

وأتاحت وزارة الاتصالات من خلال المبادرة منصة رقمية لطرح هذه المشروعات للشركات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذها أو المشاركة فى تنفيذها بشكل يحقق الشفافية والمساواة فى الفرص وبما يسهم فى رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز استدامة تلك الشركات.

وأضاف الوزير، أنه أصدر قرارا ملزما لجميع الجهات التابعة والزام القائمين على قطاعات البنية التحتية المعلوماتية ووحدات التحول الرقمية بإتاحة نسبة من الخدمات الخاصة بمشروعات تلك القطاعات والتى يمكن اسنادها للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وشركات إدارة المستقلين بحيث لا تقل عن 10% من إجمالى الأعمال، مشيرا إلى أن الجزء الآخر من المشروعات سيكون حزمة من المشروعات من خلال التعاقد مع الوزارة مباشرة بإجمالى تكلفة 90 مليون جنيه لـ33 مشروعا.

وأكد طلعت، على أن مبادرة «فرصتنا.. رقمية» تهدف للتأكد من أن للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة نصيب محدد فى مشاريع بناء مصر الرقمية التى تضطلع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بها، مشيرا إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا نحو تسريع وتيرة التحول الرقمى وتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية، موضحا أنه يتم تنفيذ رؤية استراتيجية لبناء مصر الرقمية تتضافر خلالها الجهود بين قطاعات الدولة المختلفة والشركات العالمية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدنى والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وفئة المهنيين المستقلين.

وتستهدف مبادرة «فرصتنا.. رقمية» التى تشرف على تنفيذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات دعم وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى مصر.